Visa : acquisition de Plaid pour 5,3 milliards

(CercleFinance.com) - Visa a annoncé lundi soir la signature d'un accord définitif pour acquérir Plaid, 'réseau facilitant la connexion sécurisée par les clients de leurs comptes financiers aux applications qu'ils utilisent pour gérer leurs vies financières'. Le groupe de solutions de paiements va payer un montant global de 5,3 milliards de dollars pour cette acquisition. Soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, elle devrait être finalisée dans les trois à six prochains mois. Visa financera cette transaction par de la trésorerie disponible et de la dette émise en temps appropriés. Elle n'aura pas d'impact sur son programme de rachat d'actions annoncé précédemment ou sur sa politique de dividendes.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.73%