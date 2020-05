Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Visa : 28 nouveaux partenaires pour le Visa Token Service Cercle Finance • 15/05/2020 à 17:27









(CercleFinance.com) - Le groupe Visa annonce aujourd'hui que 28 nouveaux partenaires rejoignent le Visa Token Service (service de jetons de Visa) en tant que demandeurs de jetons avec identifications sur fichier (credential-on-file, COF). 'Ces nouveaux partenaires permettront de sécuriser davantage les transactions numériques en tokénisant les paiements uniques et récurrents effectués avec des identifiants Visa. La tokénisation remplace le numéro de compte Visa à 16 chiffres du titulaire de carte par un jeton que seule Visa peut déverrouiller, protégeant ainsi le numéro de carte sous-jacent contre les fraudeurs', explique Visa.

Valeurs associées VISA RG-A NYSE +0.64%