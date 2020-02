Virus-Off, Virus-On, la contagion dicte la tendance du marché, observe Natixis

(AOF) - Le marché reste très fortement drivé par le flux des nouvelles (et les spéculations) autour de l'évolution de l'épidémie du Covid-2019 en Chine, observait vendredi dernier la recherche de Natixis. Après un début de semaine en mode " virus-off " (i.e risk-on), sur fond de nouvelles rassurantes, le sentiment en fin de semaine laisse présager une nouvelle vague de volatilité : les incertitudes sur le rythme de propagation, le possible timing du pic de l'épidémie, les marges de manœuvre de Pékin et, notamment, l'impact global de cette crise restent encore très élevés.

Entretemps, des tombées macroéconomiques sont venues confirmer la faiblesse européenne, l'Allemagne ayant échappé de peu à la récession.