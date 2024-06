Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien: un système vendu à ExxonMobil au Guyana information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Viridien a annoncé jeudi avoir vendu à ExxonMobil un système de surveillance et d'alerte des navires destiné à soutenir ses opérations maritimes au Guyana.



L'ancien CGG indique que ce système, conçu pour la sécurité des interventions maritimes, permet notamment de protéger les plateformes flottantes de production, de stockage et de déchargement contre les risques maritimes.



Il est commercialisée par sa filiale Sercel sous la marque 'Marlin'.



Viridien souligne que l'attribution de ce contrat marque l'aboutissement de plusieurs années d'utilisation des logiciels et des services de Sercel par ExxonMobil.





Valeurs associées VIRIDIEN 0.56 EUR Euronext Paris -3.97%