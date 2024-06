Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien: un contrat dans le calcul à haute performance information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 09:27









(CercleFinance.com) - Viridien a annoncé mardi la signature d'un accord dans le calcul à haute performance (HPC) avec Ranch Computing, un spécialiste du rendu d'images, en vue de dynamiser le paysage des médias numériques.



Aux termes du contrat, l'ex-CGG fournira une infrastructure et une expertise HPC 'cloud' entièrement personnalisée, adaptée aux exigences de calcul des effets visuels, de l'animation et des visualisations architecturales.



Créé en 2006, Ranch Computing s'est spécialisé dans le rendu d'images pour les marchés de l'architecture, du luxe, de l'industrie, de l'animation, ainsi que des effets spéciaux pour le cinéma et la publicité.



Cité dans un communiqué, Julien de Souza, son PDG, salue la réputation de Viridien en tant que 'pionnier' dans les technologies durables du HPC, de l'IA et du 'cloud'.



Viridien, traditionnellement tourné vers le marché pétrolier, a dévoilé le mois dernier une nouvelle stratégie visant à se développer dans les technologies du numérique et des données de la Terre, avec l'objectif d'accélérer sa croissance.



Son titre réagissait favorablement à cette annonce mardi matin, affichant un gain de 1,2% en tout début de séance à la Bourse de Paris.





Valeurs associées VIRIDIEN 0.59 EUR Euronext Paris +1.73%