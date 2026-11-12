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Viridien remporte une commande de Sinopec Geophysical Corporation
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 07:33

Ajouter Boursorama à vos sources

Viridien SA VIRI.PA :

  • REMPORTE UNE COMMANDE DE 80.000 NODES TERRESTRES SERCEL AUPRÈS DE SINOPEC GEOPHYSICAL CORPORATION

  • CES ÉQUIPEMENTS SERONT DÉPLOYÉS DANS LE CADRE DE GRANDS PROGRAMMES D'EXPLORATION PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE EN CHINE

Texte original nGNEhQFQB

Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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