Viridien: livraison d'une étude de stockage de CO2

(CercleFinance.com) - Viridien (ex CGG) indique avoir livré la phase 2 de son étude GeoVerse dédiée à l'évaluation des sites potentiels de stockage de dioxyde de carbone dans le Golfe du Mexique, faisant suite à la livraison réussie de la phase 1 l'année dernière.



Les deux phases sont disponibles sous licence dès maintenant. Le produit final complète les données sismiques multi-clients de Viridien pour une couverture totale de données du sous-sol dans les eaux peu profondes et les zones côtières du Golfe du Mexique américain.



Sa livraison va permettre d'accélérer le processus de sélection des zones proposées dans le cadre de la mise aux enchères de blocs lancée par le Texas General Land Office et le School Land Board pour plusieurs concessions dédiées à la séquestration du carbone.





