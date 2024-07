Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien : le regroupement d'actions est effectif information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Viridien a annoncé mercredi que le regroupement d'actions composant son capital, à raison d'une action nouvelle contre 100 actions anciennes, était entré en vigueur aujourd'hui.



Par conséquent, les 716.146.563 actions anciennes d'une valeur nominale d'un centime d'euro qui composaient son capital ont été échangées contre 7.161.465 actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune.



A noter que les actions nouvelles issues du regroupement sont négociables sur le marché Euronext Paris sous un nouveau code ISIN: FR001400PVN6.



L'ex-CGG, dont la capitalisation boursière s'est effondrée ces dernières années, rappelle que le regroupement de titres avait été approuvé par ses actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 15 mai dernier.





