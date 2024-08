Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien: lance un programme sismique 3D multi-clients information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 18:03









(CercleFinance.com) - Viridien a annoncé le lancement de son programme sismique multi-clients 3D fond de mer (OBN) dans le Golfe du Mexique, couvrant 330 blocs dans les zones de Garden Banks et Keathley Canyon.



Financé par l'industrie, ce projet a débuté en juillet 2024, avec des premières images prévues pour le deuxième trimestre 2025.



Le programme utilisera des technologies avancées, incluant des données OBN à déports longs, un champ azimutal complet et la source sismique marine Sercel TPS, pour améliorer l'imagerie sous-marine.







Valeurs associées VIRIDIEN 38,55 EUR Euronext Paris -1,39%