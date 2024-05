Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien (ex-CGG): s'attaque à la résistance des 0,56E information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Viridien (ex-CGG) s'attaque à la résistance des 0,56E et la soulève de quelques fractions, à 0,585E.

Le rallye haussier amorcé depuis un plancher de 0,3875E le 2 mai (+50% en 4 semaines) pourrait donc se poursuivre en direction de 0,605E (résistance du 15 décembre 2023 au 4 janvier 2024) puis des 0,617E, l'ex-plancher du 6/10 puis du 20/11 au 7/12/2023 et viserait ensuite les 0,69E (résistance du 11/10 au 7/11/2023).





Valeurs associées VIRIDIEN Euronext Paris +3.84%