Viridien en tête du SBF 120, dopé par l'optimisme d'AlphaValue sur sa trésorerie

Viridien ( 4,12% à 95,95 euros) enregistre la plus forte hausse du SBF 120, soutenu par une note favorable d'Alphavalue. Le bureau d'études reste à accumuler avec un objectif de cours à 6 mois fixe à 107 EUR, soit un potentiel de hausse de 16% par rapport au cours actuel. Cependant, l'analyste reste lucide sur les difficultés opérationnelles à court terme de l'entreprise française de technologie, de géosciences et de données de la Terre.

Des prévisions de bénéfices revues à la baisse à court terme

Dans le détail, la reprise d'activité peine encore à se généraliser à l'ensemble du groupe, ce qui pèse sur les estimations de résultats. "Nous réduisons nos prévisions de BPA (bénéfice par action), la reprise s'avérant plus lente et plus inégale que prévu. Nos estimations précédentes tablaient sur un redressement plus généralisé des résultats", indique Alphavalue dans sa note.

Sur le plan opérationnel, l'analyste estime que l'amélioration des performances de la division Géosciences au 3e trimestre 2026 reste insuffisant pour compenser le repli du chiffre d'affaires d'Earth Data et la persistance des pertes dans la division Sensing & Monitoring (SMO). "Nous abaissons notre prévision de chiffre d'affaires des segments pour 2026 à 980 millions de dollars contre 1,161 MdUSD auparavant. Nous continuons d'anticiper un 4e trimestre plus solide en raison de la saisonnalité, mais pas suffisamment pour compenser la perte de 47 MdsUSD des activités poursuivies enregistrée sur les neuf premiers mois de l'année."

Cette prudence se reflète dans la trajectoire financière globale attendue sur les trois prochains exercices. Le chiffre d'affaires publié du groupe devrait ainsi atteindre 1,068 MdUSD, 1 072 MdUSD et 1,141 MdUSD sur la période 2026-2028, contre respectivement 1,131 MdUSD, 1 169 MdUSD et 1,210 MdUSD précédemment. La baisse des ventes et d'importants amortissements d'études ramènent l'EBIT 2026 à 91 MUSD, contre 196 MUSD auparavant. Celui-ci devrait ensuite se redresser à 184 MUSD en 2027 et 248 MUSD en 2028 (contre 227 MUSD et 245 MUSD initialement), porté par la croissance des Géosciences et le rapprochement de SMO vers son seuil de rentabilité.

Parallèlement, le coût du financement alourdit la facture. Les charges financières nettes augmentent à 97 MUSD, 88 MUSD et 82 MUSD, contre 79 MUSD, 78 MUSD et 78 MUSD précédemment. "Nos prévisions intègrent un coût de la dette de 10%, incluant une prime de 3% liée aux remboursements anticipés d'obligations", fait savoir Alphavalue.

Une génération de trésorerie bien mieux orientée

Malgré ce recul des bénéfices attendus, le marché salue avant tout l'amélioration structurelle des flux de trésorerie. Le bureau d'études indique en effet que sa valorisation par actualisation des flux de trésorerie (DCF) augmente nettement : "le principal moteur de cette hausse est le besoin en fonds de roulement (BFR). Notre modèle précédent tablait sur une sortie de trésorerie annuelle de 99 MUSD prolongée jusque dans la valeur terminale, considérant de fait cette forte consommation de cash comme permanente. Nous retenons désormais une hypothèse de 20 MUSD en 2028, reflétant l'amélioration du recouvrement des créances, notamment la récupération des créances PEMEX, et le dénouement de la facturation d'Earth Data".

(NDLR : PEMEX = Petroleos Mexicanos : c'est la compagnie pétrolière nationale du Mexique, détenue par l'Etat).

Alphavalue maintient toutefois une sortie annuelle pour accompagner la croissance. Mais cette réduction de 79 MUSD de la consommation récurrente de trésorerie justifie la revalorisation de son DCF, malgré des résultats en baisse.

Cette dynamique favorable est également soutenue par le redressement progressif de la rentabilité opérationnelle. L'EBITDA devrait ainsi atteindre 506 MUSD en 2028 (contre 495 MUSD auparavant), soutenu par la rentabilité accrue de l'activité Géosciences (dont la marge d'EBIT atteint 38,5%) et par les réductions de coûts attendues dans la division Sensing & Monitoring.

Enfin, cette meilleure maîtrise financière permet d'absorber la reprise des dépenses d'équipement. Les investissements (Capex) augmentent à 290 MUSD en 2027 et 315 MUSD en 2028 (contre 260 MUSD), les investissements multi-clients remontant vers les 200 MUSD. "Nos prévisions intègrent également les investissements dans les actifs loués, conformément à notre traitement comptable selon la norme IFRS 16", précise Alphavalue.

Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) avant financement s'établit à 152 MUSD, 105 MUSD et 120 MUSD sur la période 2026-2028, contre respectivement 111 MUSD, 73 MUSD et 83 MUSD précédemment. "En 2028, la moindre consommation liée au besoin en fonds de roulement compense largement la hausse des investissements", souligne Alphavalue.

(NDLR : Earth Data est l'une des grandes divisions opérationnelles de Viridien. Elle consiste à acquérir, traiter et constituer une vaste bibliothèque de données géologiques et sismiques du sous-sol marin et terrestre, financée en partie par des clients. Sensing & Monitoring -SMO - est la branche industrielle et d'équipement de Viridien. Elle conçoit, fabrique et vend du matériel de haute technologie).