Viridien décroche une commande de 80 000 nodes sismiques WiNG en Chine

Viridien annonce que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a remporté une nouvelle commande auprès de Sinopec Geophysical Corporation (SGC), acteur mondial des services d'exploration géophysique. Portant sur 80 000 nodes sismiques terrestres analogiques WiNG supplémentaires, cette commande vient renforcer le parc d'équipements Sercel déjà exploité par SGC.

Ces équipements seront déployés dans le cadre de grands programmes d'exploration pétrolière et gazière en Chine, principalement dans une région caractérisée par un relief montagneux, des zones fortement urbanisées et de nombreuses infrastructures, qui rendent les opérations d'acquisition sismique particulièrement complexes.

Conçue pour les campagnes d'acquisition sismique terrestre de grande envergure et à forte densité, la solution WiNG allie efficacité opérationnelle, fiabilité et capacité de déploiement à grande échelle. Couplée à la technologie Pathfinder de Sercel, elle permet d'optimiser la gestion du parc d'équipements et d'assurer un suivi des opérations en temps réel, contribuant ainsi à maintenir la productivité des équipes et la qualité des données dans des environnements complexes.

Grâce à cette nouvelle extension de son parc, SGC pourra mobiliser des équipes sismiques opérant des systèmes de plus de 100 000 canaux sur certains des programmes d'exploration les plus vastes et les plus exigeants techniquement en Chine.

Cette nouvelle commande consolide le partenariat historique entre Sercel et SGC et témoigne de la confiance renouvelée de l'un des principaux acteurs mondiaux de l'acquisition géophysique dans les technologies de Sercel. Forte du plus vaste parc installé d'équipements d'acquisition sismique au monde et de relations de longue date avec les opérateurs internationaux, Sercel bénéficie d'une position de marché solide et résiliente.

Cette implantation lui assure un volume significatif de commandes récurrentes, porté par l'extension et le renouvellement des parcs d'équipements de ses clients.

La division Sensing & Monitoring conçoit, fabrique et vend des capteurs physiques de haute précision et des logiciels d'acquisition.