Viridien : de retour sous les 0,5E, surveiller 0,487E

(CercleFinance.com) - Ce n'est pas bon signe : Viridien est de retour sous les 0,5E et se rapproche du support oblique des 0,487E.

Le titre retrouvera du soutien vers, 0,467E, le plancher du 26 juin (et ex-zénith du 12 avril), mais cela pourrait se terminer par une rechute vers 0,44E, le support oblique moyen terme issu du plancher des 0,38E.





Valeurs associées VIRIDIEN 0,49 EUR Euronext Paris -1,32%