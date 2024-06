Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Viridien: contrat remporté en Algérie, le titre rebondit information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 10:03









(CercleFinance.com) - Viridien, anciennement CGG, figure parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris après avoir remporté un important contrat d'imagerie sismique en Algérie.



Le groupe français a indiqué avoir avoir été sélectionné par un groupement d'entreprises composé, entre autres, du groupe pétrolier algérien public Sonatrach et de l'américain Occidental Petroleum.



Le contrat, dont les termes financiers n'ont pas été dévoilés, porte sur l'imagerie sismique d'une étude à haute densité de 3.400 km2 en cours d'acquisition sur deux blocs du bassin de Berkine, dans l'est de l'Algérie.



Afin d'apporter des informations sur le sous-sol et la structure géologique fine et faillée de cette zone, Viridien prévoit de dédier une équipe de scientifiques au sein de son centre d'imagerie en France.



Dans un communiqué, Viridien explique avoir été retenu en raison de ses puissantes capacités de calcul haute performance et de sa longue expérience en Algérie, qui remonte aux années 1950.



Vers 10h00, le titre prenait 2,3% à la Bourse de Paris, surperformant l'indice des valeurs moyennes SBF 120 qui avançait de 0,4% au même moment.





Valeurs associées VIRIDIEN 0.57 EUR Euronext Paris +2.37%