Viridien: contrat pour des nodes Sercel avec DMT

(CercleFinance.com) - Viridien annonce que sa division Sensing & Monitoring (Sercel), a vendu et livré un total de 30.000 nodes sismiques terrestres WiNG à DMT GmbH & Co KG, un groupe mondial de services d'ingénierie et de conseil dont le siège se trouve à Essen, en Allemagne.



'Les nodes WiNG, innovants et hautement efficaces, seront déployés par DMT dans le cadre d'une campagne d'études sismiques à grande échelle prévue dans les zones urbaines afin de découvrir des ressources énergétiques, notamment géothermiques', précise l'ex-CGG.



'Doté du capteur numérique MEMS (systèmes micro-électromécaniques) ultrasensible à large bande de fréquences QuietSeis, le node WiNG de Sercel offre une qualité de données optimale pour une imagerie du sous-sol exceptionnelle', poursuit-il.





