Virgin Galactic recule après avoir annoncé une consommation de trésorerie au quatrième trimestre supérieure aux prévisions

** Les actions de Virgin Galactic ( SPCE.K ), société spécialisée dans les vols spatiaux commerciaux, reculent de 3,8 % à 2,57 dollars avant l'ouverture de la Bourse
** La société prévoit une consommation de trésorerie comprise entre 80 et 90 millions de dollars au quatrième trimestre, un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 55,52 millions de dollars – données compilées par LSEG
** Elle annonce un chiffre d'affaires de 427.000 dollars au troisième trimestre, dépassant le consensus des analystes qui s'élevait à 400.000 dollars
** La société affiche une perte de 58,76 millions de dollars au troisième trimestre, inférieure aux estimations des analystes qui tablaient sur une perte de 61,89 millions de dollars
** Sur les 8 analystes couvrant le titre, 2 recommandent “d'acheter”, 4 “de conserver” et 2 “de vendre”; le cours cible médian s'établit à 3,05 dollars
** À la dernière clôture, le titre SPCE affichait une baisse d'environ 17 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer