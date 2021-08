Virgin Galactic : 450 000 dollars la place pour voyager dans l'espace

Le niveau médian de trésorerie, établi par les données de l'association, est particulièrement préoccupant. S'établissant à 8,5 mois, il permettrait aux compagnies aériennes de tenir jusqu'à l'été 2021, en tenant compte du rythme de consommation de cash de 13 milliards de dollars en octobre et d'un niveau autour de 6,8 milliards par mois au premier semestre 2021.

(AOF) - Virgin Galactic Holdings Inc. a déclaré qu'elle vendait des places sur ses vols de tourisme spatial à partir de 450 000 dollars, et a fait état d'une "montée en flèche de l'intérêt des consommateurs" après son premier vol suborbital. La société a précisé que son "marché d'astronautes privés" comportera trois offres, 450 000 dollars étant l'option la moins chère pour un seul siège.

