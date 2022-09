Virgin Atlantic rejoint SkyTeam, son patron s'inquiète de la livre

La compagnie britannique Virgin Atlantic a annoncé mardi qu'elle allait rejoindre début 2023 l'alliance de transporteurs aériens SkyTeam, dont font notamment partie Air France KLM, Delta Air Lines et Aeromexico.

Virgin Atlantic "va devenir le premier et unique transporteur aérien britannique membre du réseau transatlantique qui va ainsi améliorer son offre sur l'aéroport d'Heathrow", à Londres, et sur celui de Manchester, souligne Virgin mardi dans un communiqué.

Les clients de la compagnie auront pour leur part "plus d'opportunités pour gagner et utiliser des points accumulés" pour des billets gratuits et auront accès à plus de 750 salons d'aéroports dans le monde, selon le communiqué.

Virgin Atlantic était déjà membre d'une coentreprise avec Air France, Delta Air Lines et KLM. Rejoindre SkyTeam pleinement approfondit ces liens commerciaux.

"La pandémie nous a appris que la solidité des partenariats" est importante, a commenté le directeur général de Virgin Atlantic, Shai Weiss, lors d'une conférence de presse.

Interrogé sur la chute de la livre, il a admis qu'elle "nuit aux consommateurs" tout comme aux entreprises, soulignant que la compagnie britannique "achète des avions et du kérosène en dollars".

"Heureusement, nous avons pris des positions financières intelligentes qui vont atténuer l'impact du déclin de la livre sur les douze prochains mois", a-t-il indiqué.

Tout en estimant que les fondamentaux du secteur aérien, qui avait été l'un des plus durement frappés par la pandémie de Covid-19, sont aujourd'hui bons, Shai Weiss note que le contexte économique est préoccupant.

Il a appelé la Première ministre britannique Liz Truss à revenir sur certaines des coûteuses mesures budgétaires annoncées vendredi, qui ont entraîné une défiance des marchés à l'égard de la livre et des titres de dette britannique.

