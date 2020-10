Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : vise une fourchette entre 0% et 3% pour le CA 2020 Cercle Finance • 14/10/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 235,6 ME au troisième trimestre, en croissance de +0,9% par rapport à la même période de 2019. À parités constantes, le trimestre affiche une performance à +6,8% (+11,1% hors Sentinel). Hors impact de la cession de Sentinel aux États-Unis, toutes les zones sont en croissance en comparaison de la même période en 2019. Sur l'ensemble du premier semestre le chiffre d'affaires ressort à 713,9 ME contre 697,3 ME sur la même période en 2019, soit une évolution globale de +2,4% (+3,3% hors Sentinel). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +5,6% (+6,8% hors Sentinel). ' Nous anticipons à présent un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 0% et 3% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants ' indique le groupe.

