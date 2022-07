Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: vers une rechute sur 330 ou 327E ? information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Virbac a ricoché sous 379E il y a une semaine et se rapproche des 340E, ex-plancher des 9 et 12 mai.

Le titre semble s'acheminer vers une rechute au contact de la base de son canal de consolidation, vers 330 ou 327E.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -1.43%