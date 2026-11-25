Virbac VIRB.PA a annoncé mercredi un accord pour l'acquisition d'Axiota Animal Health, spécialiste américain de la santé bovine, pour 315 millions de dollars (287 millions d'euros).

"L'acquisition devrait (...) améliorer la marge d'Ebit ajusté du groupe d'environ 30 points de base en 2027 et d'environ 50 points de base à l'horizon 2030, confortant ainsi son objectif d'atteindre une marge d'Ebit ajusté de 20% d'ici à 2030" précise Virbac dans un communiqué.

La transaction devrait être finalisée d'ici fin janvier 2027.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Margaux Perrin, édité par Benoit Van Overstraeten)