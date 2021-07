Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : un record de plus, à 331E, plus aucune résistance Cercle Finance • 06/07/2021 à 19:15









(CercleFinance.com) - La série de records depuis le 1er janvier s'allonge et la progression en 'marches d'escalier' se confirme à chaque publication trimestrielle. Nouveau temps fort pour le titre qui bondit de +11% vers 331E (avec à la clé un 'gap' au-dessus de 294E. La dernière grande oscillation entre 200 et 248E induisait un potentiel de progression jusque vers 296E: l'objectif était atteint dès le 27 avril et confirmé le 2 juillet. Avec cette envolée du 6 juillet qui pulvérise l'ultime résistance oblique des 300E, 'sky is the limit' !

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +10.81%