Virbac: un nouveau patron pour l'Amérique du Nord

(CercleFinance.com) - Virbac a annoncé mardi soir l'arrivée de Giovanni Abruzzini, un ancien cadre de Johnson & Johnson, au poste de président-directeur général (PDG) pour l'Amérique du Nord, avec prise d'effet immédiate.



Titulaire d'un diplôme de commerce et d'économie à l'Université de Rome, Abruzzini était jusqu'ici le vice-président de la division de technologies médicales ('medtech') de J&J.



Après une carrière de plus de 26 ans au sein du géant américain de la santé, il aura pour mission, chez Virbac, de développer l'ensemble des activités nord-américaines en adéquation avec la stratégie globale du groupe.



Le spécialiste de la santé animale explique qu'il cherche à gagner des parts de marché et de la visibilité sur ce marché à la faveur de la pénétration accrue du secteur des animaux de compagnie (y compris la nutrition).





