VIRBAC tutoie les étoiles

(AOF) - Virbac flambe de près de 17% à 271 euros après avoir atteint un peu plus tôt dans la journée à 274,5 euros, soit son nouveau record. Le laboratoire vétérinaire français, dont la capitalisation dépasse allégrement les deux milliards d'euros, est porté par le dynamisme du marché de la santé animale (augmentation des visites chez le vétérinaire), à l'exception du Chili, et la très belle exécution de sa stratégie sur toutes les zones géographiques. Au premier trimestre 2021, le groupe familial a réalisé un chiffre d'affaires de 266,5 millions d'euros, en croissance organique de 22,6%.

Sa croissance au premier trimestre est principalement tirée par la performance des zones Asie-Pacifique, Europe et États-Unis (hors Sentinel, sa marque anti-parasites vendue l'an dernier à Merck & Co pour 400 millions de dollars).

En Asie-Pacifique, l'évolution à taux réels est de +29,3% (+32,8% à taux de change constants).

En Europe, le chiffre d'affaires progresse de +12,4% à taux réels (+13,0% à taux constants).

Aux États-Unis, l'activité hors Sentinel est en nette progression au premier trimestre de +67,9% (+84,7% à taux de change constants).

Sur le plan des espèces, l'activité animaux de compagnie évolue globalement de +4,3% à taux constants et +25,1% hors Sentinel (+0,7% à taux de change et périmètre réels), essentiellement tirée par la très bonne croissance à deux chiffres des gammes spécialités, dentaire, antiparasitaires, dermatologie et petfood.

Le segment des animaux de production affiche également une très belle croissance de +19,2% à taux constants (+13,2% à taux de change et périmètre réels), principalement porté par le secteur des ruminants (+29,5% à taux constants).

Le secteur de la santé animale a démontré une très bonne résilience en 2020 et un très bon dynamisme sur le premier trimestre 2021. En effet explique Virbac, "un certain nombre d'indicateurs tels que les visites chez les vétérinaires, le nombre d'adoptions d'animaux de compagnie etc., semblent être très positivement orientés et devraient soutenir la croissance du marché de la santé animale en 2021 à un niveau beaucoup plus élevé qu'initialement anticipé".

Dans ce contexte, le groupe a relevé sa perspective annuelle. Il anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 6% et 10% (soit entre 3% et 7% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu'un ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" qui devrait se situer entre 12% et 14% à taux de change constants.

Stiffel a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 256 euros sur le titre dans le sillage de cette publication.

Le broker salue les ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes malgré un effet de base défavorable (croissance organique de 14,3% au premier trimestre 2020) lié aux achats anticipés avant les différents confinements.