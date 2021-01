Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : tête-épaules sous 244/248/244E Cercle Finance • 13/01/2021 à 16:01









(CercleFinance.com) - Virbac ébauche une tête-épaules sous 244/248/244E et accélère sa correction depuis la cassure des 231E. Le titre rechute sous l'ex-palier de soutien des 222E, ce qui ouvre le chemin d'un retracement des 200E, plancher des 14 et 30/10/2020

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -7.31%