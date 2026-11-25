Virbac se renforce aux États-Unis avec le rachat d'Axiota

Le groupe français de santé animale a annoncé mercredi un accord pour acquérir Axiota, spécialiste de la santé bovine. L'opération doit renforcer sa présence aux Etats-Unis.

Axiota emploie 130 personnes et réalise environ 65 millions de dollars de chiffre d'affaires, principalement aux Etats-Unis. Virbac reprendra son site de production et de recherche à Wamego, dans le Kansas.

Une offre élargie pour les éleveurs

Axiota vend deux produits de prévention pour les bovins, le complément injectable Multimin et le probiotique Lactipro. Virbac commercialise déjà Multimin dans plusieurs pays et compte étendre la distribution des deux produits.

"Après des années de collaboration fructueuse, cette acquisition réunit nos équipes", a déclaré Paul Martingell, directeur général de Virbac, dans un communiqué.

Le groupe prévoit de finaliser le rachat d'ici fin janvier 2027, sous réserve de l'autorisation des autorités américaines de la concurrence.