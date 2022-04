Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: salué après son CA et un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - Virbac bondit de plus de 7%, après une publication trimestrielle saluée par Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du groupe de santé animale, malgré un objectif de cours ramené de 425 à 400 euros.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 19,3% à 318 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2022 (+16,2% en comparable), dépassant ainsi l'estimation d'Oddo, et Virbac a élargi sa fourchette-cible de croissance annuelle, passant de 5 à 8% à entre 5 et 10%.



'Comparativement à Vétoquinol, Virbac doit reprendre de l'ascendant et reconstituer une prime', juge l'analyste qui estime que 'si les ratios de valorisation de ses pairs ont bien diminué ces six derniers mois, Virbac reste décotée (environ 10%)'.





