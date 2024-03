Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: résultat net pdg globalement inchangé en 2023 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Virbac publie un chiffre d'affaires de 1247 ME au titre de l'exercice 2023, en hausse de 2,5% par rapport à 2022 et +4,9% à change et périmètre constants.



Le résultat opérationnel courant ressort à 185 ME (+1,1%), tandis que le résultat net part du groupe est quasiment stable à 121,3 ME (contre 121,9 ME en 2022).



'En 2024, à taux de change et périmètre constants, nous anticipons un ratio Ebit ajusté sur chiffre d'affaires autour de 15% et une croissance du chiffre d'affaires estimée, à ce stade, entre 4% et 6%', indique la société.



Virbac réaffirme son ambition d'atteindre un ratio d'Ebit ajusté de 20% à horizon 2030.



La société ajoute qu'il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,32 E par action au titre de l'exercice 2023.





