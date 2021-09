Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : renforcement au capital de Centrovet information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments vétérinaires Virbac annonce avoir acquis 15% des titres du groupe Centrovet, portant ainsi sa participation à 66%, avec la possibilité d'acquérir ultérieurement tout ou partie des actions restantes. 'Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur ce marché d'avenir de l'aquaculture qui est également un segment stratégique pour notre groupe (le Chili étant le deuxième producteur mondial de saumons)', explique le directeur général Sébastien Huron. Le prix payé pour l'acquisition de cette participation s'élève à 17,7 millions de dollars, payé intégralement en numéraire au moment de la clôture de l'opération. Centrovet était consolidée à 100% depuis la prise de participation majoritaire de 51% en 2012.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +0.14%