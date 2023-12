Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : remonte au contact des 300E information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 15:43









(CercleFinance.com) - Virbac efface une résistance (295E) testée par 2 fois cet été (les 31/07 et 25/10) et remonte au contact des 300E.

La prochaine grosse résistance qui se profile vers 312E: c'est tout simplement l'ex-zénith annuel du 16 mai dernier.





