Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: relèvement des objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Compte tenu de ses performances en cours, Virbac indique tabler désormais, pour l'année qui s'achève, sur une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants autour de 4%, et non plus entre 2% et 4%.



De même, le groupe de santé animale vise un ratio 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions' sur chiffre d'affaires se consolidant autour de 15% à taux de change constants, et non plus entre 13,5 et 14,5%.



Par ailleurs, concernant son exercice 2024, Virbac déclare prévoir à ce stade une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 4 et 6%, ainsi qu'une marge d'Ebit ajusté autour de 15% à taux de change constants.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +8.06%