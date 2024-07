Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - En marge de la démission de son directeur général, Virbac annonce relever ses objectifs pour 2024, visant ainsi une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change constants entre 12,5 et 14,5% (soit une croissance organique désormais attendue de 7 à 9%).



De plus, son ratio de ROC ajusté sur chiffre d'affaires devrait se consolider autour de 16% à taux de change et périmètre constants. A périmètre réel, l'impact des acquisitions Sasaeah et Globion devrait être légèrement accrétif sur ce ratio.



Le groupe de santé animale justifie ces relèvements par une croissance du CA attendue autour de 16% à taux de change constants (environ 11% en organique) au premier semestre, une forte dynamique des ventes qui devrait se poursuivre sur le second.





Valeurs associées VIRBAC 364,00 EUR Euronext Paris +0,83%