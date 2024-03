Virbac : pourquoi un cabinet d'analystes voit d'un bon œil cette dernière acquisition au Japon

virbac 1 (crédit photo : Flickr / Musewebsite )

Le laboratoire vétérinaire a racheté la filiale de santé animale d'Orix Corporation au Japon, ce qui va renforcer ses positions dans le pays dans le domaine des animaux de compagnie et le faire entrer sur celui de l'élevage. Pour les analystes d'Oddo BHF, cette acquisition est particulièrement judicieuse.

Nouvelle opération capitalistique pour Virbac. Le laboratoire vétérinaire a annoncé l'acquisition de la filiale de santé animale Sasaeah d'Orix Corporation. Cette entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 75 millions d'euros, dont 50% proviennent des vaccins. Un montant qui ne représente qu'un peu plus de 5% de l'ensemble des facturations mais peut se montrer structurant pour le groupe.

Avec ce rachat, d'une valeur d'entreprise est estimée à 280 millions d'euros, Virbac prend, en effet, une position de leader au Japon. Sasaeah développe, fabrique et commercialise un large portefeuille de produits vétérinaires destinés aux animaux d'élevage (75%) et aux animaux de compagnie (25%). Le français se renforce ainsi sur le marché des vaccins pour animaux d'élevage au Japon, notamment dans le segment des bovins.

«Un sens commercial et industriel»

Une opération bien accueillie par le marché mais aussi pas la communauté des analystes. Ceux du cabinet Oddo BHF calculent que «Virbac va doubler sa taille au Japon sur les animaux de compagnie et entrer sur les animaux de production (porcs, bovins et poulets) qui nous est toujours apparu comme un marché mature et à plutôt forte barrière à l'entrée (et donc captif). Le marché japonais des animaux de compagnie avoisinerait les 67 milliards de yens et nous estimons l'ensemble du marché à environ 800 millions d'euros, soit le 10ème marché mondial.»

A terme, cette opération doit contribuer à atteindre l'objectif de 20% de marge opérationnelle (donné à l'horizon de 2030 par la direction). Pour le bureau de recherche, le levier viendra d'optimisations organisationnelles et industrielles (synergies commerciales et industrielles) à 2 à 3 ans. La valorisation de la transaction est jugée conforme aux standards du marché.

Pour Oddo BHF encore, ce rachat «a pour nous un sens commercial et industriel, et se trouve être la troisième opération depuis début 2023, et la plus grosse depuis lors. Virbac reste actif (le marché du M&A est toujours décrit comme fluide)». A la suite de cette opération, le cabinet relève de 4,5% sa prévision de chiffre d'affaires pour 2024 (+5,7% en 2025) et de résultat opérationnel (respectivement +3,5% et +4,4%). Il est à «surperformance» pour viser un objectif de cours de 385 euros, soit un potentiel de l'ordre de 15%.

Nous sommes acheteurs de Virbac pour viser un objectif de cours de 410 euros. Cette dernière acquisition est opportune. La croissance s'est accélérée au dernier trimestre de 2023 et les objectifs de long terme, à 2030, ont été réitérés, ce qui donne une bonne visibilité au dossier.