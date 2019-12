VIRBAC plus optimiste sur ses objectifs annuels

À l'occasion de cette communication, Virbac souhaite également indiquer que le site américain de St. Louis a fait l'objet d'une nouvelle inspection de la FDA (Food and drug administration), suite à celle de 2016, qui s'est bien déroulée et qui confirme le statut cGMP (current Good manufacturing practice) de l'usine.

En 2020, le spécialiste de la santé animale anticipe une croissance du chiffre d'affaires à taux constants comprise entre 4% et 6% et une progression du ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" d'environ 0,5 point par rapport à 2019 à taux de change constants (soit 1 point hors exceptionnels).

(AOF) - Suite à la très bonne performance constatée sur la fin de l'année 2019, Virbac ajuste la perspective de croissance annuelle du chiffre d'affaires à taux constants qui devrait à présent se situer entre 6% et 7% par rapport à 2018. Il visait auparavant une progression entre 5% et 7%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait, quant à lui, progresser d'environ 3 points par rapport à 2018 à taux de change constants (2,5 points hors exceptionnels). Il était auparavant anticipé en progression d'environ 2,5 points

