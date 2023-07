Virbac, plus forte baisse du marché SRD à la clôture du mardi 4 juillet 2023

(AOF) - Virbac (- 9,04% à 246,50 euros)

Le laboratoire vétérinaire a révisé ses prévisions pour l'exercice 2023. Pour rappel, à taux et périmètre constants, ses prévisions initiales s'établissaient dans une fourchette comprise entre 4% et 6% pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires et dans une fourchette comprise entre 13% et 14% pour ce qui est du ratio d'EBIT Ajusté. Virbac s'attend désormais à une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 0% et 4%.

Points clés

- Sixième mondial de la santé animale avec 7 % du marché ;

- Chiffre d'affaires de 1,22 dM€, avec 4 filières spécialisées – animaux de compagnie, porcs, volailles & ruminants, aquaculture ;

- Montée de l’international : 42 % des revenus pour l’Europe, devant les pays émergents (33 %), notamment le Chili, la Chine et l’Inde puis l'Amérique du nord (13 %) ;

- Modèle d'affaires sur 4 piliers : bien-être des animaux de compagnie et services aux vétérinaires, positionnement du portefeuille de vaccins, réussite des projets de R&D et croissance externe ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Dick (49,8 % des titres et 66,1 % des droits de vote), Marie-Hélène Dick Madelpuech présidant le conseil d’administration de 7 membres et Sébastien Huron assurant la direction générale ;

- Bilan quasiment non-endetté avec 857 M€ de capitaux propres.

Enjeux

- Plan stratégique 2030 :

- priorités commerciales aux Virbac Busters, l’extension géographique des produits clés, entrée sur de nouveaux marchés (petfood et les animaux d’élevage aux USA, antiparasitaires et petfood en Chine…),

- 20% de marge opérationnelle d'ici 2025-2030 et R&D sur chiffre d'affaires à environ 6,5% ;

- Stratégie d’accélération du développement international et d’amélioration de la compétitivité par la digitalisation des systèmes et de la production industrielle ;

- Stratégie d'innovation (R&D de 7,4 % des revenus) accélérée en 2022 avec l’ouverture d’un 9ème centre de R&D, au Vietnam :

- fondée sur 3 piliers - alternatives aux antibiotiques et aux médicaments traditionnels, recours aux technologies respectueuses de l’environnement, et open innovation fondée sur les partenariats -universités, laboratoires de recherche publics, sociétés de biotechnologie et start-up ;

- Stratégie environnementale 2025:

- 4 grands objectifs : recul de 50 % du recours aux essais thérapeutiques sur animaux, de 5 % des consommations d’énergie, de 10 % des émissions carbone, de 5 % de la DCD (demande chimique en oxygène) et de 5 % du volume des déchets,

- réduction des emballages et du recours à l’eau,

- lancement d’une 1ère ligne de financement « verte » ;

- Après le renforcement des positions en Inde, 3ème filiale du groupe, expansion attendue aux États-Unis et en Chine (animaux de production et de compagnie) et lourds investissements industriels notamment à Carros en France dans les vaccins et les plateformes de biotechnologie ;

- Montée en puissance de l’activité aliments pour animaux, dopée par le futur site de Nîmes.

Défis

- Attente de l’agrément des autorités sanitaires pour nouveaux produits antiparasitaires ;

- Impact de l’inflation compensés par les économies de coûts en 2022 mais non mesurable pour 2023 ;

- Retombées de l’accélération de la R&D à 8,5 % des revenus et de la montée des investissements à 100 M€ dont 20 à 25 M€ dans le foncier en France ;

- Perspectives 2023 : hausse du chiffre d’affaires entre 4 et 6 %, marge opérationnelle de 13% à 14% et position de trésorerie constante à fin 2023.

