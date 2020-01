Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : pénalisé par une dégradation d'analyste Cercle Finance • 17/01/2020 à 13:49









(CercleFinance.com) - Virbac lâche 4,7% pénalisé par des propos d'Oddo BHF qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'neutre', jugeant que le titre offre pour le court terme un potentiel de progression limité par rapport à son objectif de cours ajusté de 245 à 240 euros. Le bureau d'études précise toutefois que sa nouvelle recommandation 'reflète uniquement des considérations de valorisation de court terme, plutôt que de sérieuses inquiétudes quant à l'activité ou à la rentabilité du groupe'. Il rappelle que le groupe de santé animale a dévoilé jeudi soir des ventes de 938,2 millions d'euros en 2019 (+8% et +6,6% à taux de changes constants), publication en ligne qui lui a permis de confirmer sans surprises ses objectifs pour 2019 et 2020.

