Virbac : Oddo ajuste son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo rehausse sa note sur le titre Virbac, passant de 'neutre' à 'surperformance', avec un objectif de cours relevé de 255 à 333 euros.

La société a en effet relevé ses prévisions pour 2021 et vise désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 10% et 14% (soit entre 7% et 11% à taux constants et périmètre réel), contre 6% à 10% auparavant (soit entre 3% et 7% à taux constants et périmètre réel).

Par conséquent, Oddo anticipe désormais un chiffre d'affaires de 1020 ME en 2021 - contre 990 ME dans la précédente estimation - et un chiffre d'affaires 2022 de 1069 ME, contre 1038 ME auparavant.

Le broker indique que ces chiffres donnent 'un signal d'avance sur le plan de marche assez net, d'autant que Virbac devrait revenir à la croissance externe ou à des deals prochainement'.