Virbac: Oddo abaisse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:57

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Virbac, avec un objectif de cours abaissé de 315 à 250 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Virbac a présenté hier ses guidances pour 2023, à savoir une croissance de son CA 2023 de 4% à 6% et une MOP entre 13% et 14%.



Par ailleurs, les Capex évoqués sont voisins de 100 ME (vs 60 MEe dans les précédentes prévisions d'Oddo), une hausse qui proviendrait d'investissements de capacités (notamment dans l'usine de petfood à Nîmes) et de productivité (digitalisation notamment via le déploiement d'outils tels que ERP/ MES et Lims) mais également d'éventuels investissements fonciers ponctuels de 20 à 25 ME, estime l'analyste.



'Ces investissements montrent, selon nous, une certaine confiance du management dans les perspectives du groupe et du marché, mais ils pèseraient sur la marge, davantage que prévu, faisant de 2023 un exercice dont le profil serait peu flatteur', indique Oddo



'Le momentum passé négatif début septembre reste plutôt sous contrainte. Il nous semble que son inversion est envisageable à partir du T3 23, quand les effets de base négatifs disparaîtront', conclut l'analyste.