Virbac : nouveau trou d'air, sous 234E, les 200E en vue

(CercleFinance.com) - Virbac est victime d'un nouveau trou d'air, sous 234E (après le plongeon de 290 vers 246E du 14 au 19/10, de 356 vers 275E du 13 au 20/09).

Le spécialiste de la santé animale comble le 'gap' des 224E du 14 avril 2021 et pourrait s'en aller tester le plancher des 203E des 15/01 et 25/02/2021.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -5.82%