Virbac : nouveau record à 341E, objectif 350E minimum

(CercleFinance.com) - Virbac inscrit un nouveau record à 341E, poursuivant son fantastique rallye amorcé vers 200E (le 26 février) : après +62% de gain (ratio de Fibonacci), le prochain objectif ne serait-il pas 350E (report d'amplitude de la vague 240/130E), puis le doublement en 6 mois, à 400E ? Plus rien ne semble impossible, la hausse algorithmique entraîne la hausse algorithmique : spirale auto-réalisatrice.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +4.14%