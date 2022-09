Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : lourd pullback sous les 330, puis 300E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 14:58









(CercleFinance.com) - Virbac est victime d'un lourd pullback (-8,5%) sous les 300E alors que le labo mesure l'impact de la hausse de ses coûts (matières premières, énergie) qui abime ses marges.

La cassure des 330E (via un 'gap' de rupture) préfigurait une chute vers 290E ('gap' du 30/10/2021) et probablement la zone de soutien des 264E de la mi-mai 2021 puis des 250E (ex-résistance de début janvier 2021).





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -8.45%