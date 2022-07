Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: lourd décrochage vers 352E information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 12:50









(CercleFinance.com) - Virbac qui ricoche de nouveau sous les 380E subit un lourd décrochage vers 352E... mais il reste encore du potentiel à la baisse avec un support qui ne se dessine pas avant les 350E.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -6.76%