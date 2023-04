Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Virbac: léger repli du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 07:26

(CercleFinance.com) - Virbac affiche pour le premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros, en léger repli de 1% à taux réels et de 1,3% à taux de change constants, principalement en raison d'un effet de base défavorable dans un contexte de ralentissement du marché.



'Dans une moindre mesure, ce trimestre a également été impacté par des effets de stocks constatés dans la distribution fin 2022 en anticipation des augmentations de prix réalisées au début de cette année', explique le groupe de santé animale.



A changes constants, le segment animaux de compagnie a reculé de 3,1%, essentiellement impacté par les gammes dermatologie et antiparasitaires, tandis que le segment animaux de production s'est tassé de 1%, principalement sous le poids de l'activité aquaculture.



Virbac confirme à ce stade ses prévisions annuelles de croissance du CA entre 4 et 6% à taux et périmètre constants et de ratio 'résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions sur CA' autour de 13-14% à taux de change constants.