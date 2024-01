Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: le conseil coopte M. Charmeil comme administrateur information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Virbac fait savoir que sur proposition du comité des nominations et des rémunérations, le conseil d'administration du 21 décembre 2023 a décidé de coopter Olivier Charmeil en qualité d'administrateur.



Cette cooptation intervient en remplacement d'OJB Conseil, représentée par Olivier Bohuon, qui a fait part de sa démission, après avoir été administrateur indépendant pendant douze ans.



La ratification de la cooptation d'Olivier Charmeil pour la durée restant à courir du mandat d'OJB Conseil (soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera en 2026 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025) sera soumise à la prochaine assemblée générale du 21 juin 2024.



Les membres du conseil d'administration ont également décidé de nommer Olivier Charmeil en qualité de membre du comité des nominations et des rémunérations du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.







