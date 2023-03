Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: hausse de 8% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le groupe de santé animale Virbac publie un résultat net part du groupe en hausse de 7,8% à 122 millions d'euros au titre de 2022, et un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (ROC ajusté) accru de 7,7% à 186,6 millions.



La marge correspondante s'est ainsi inscrite en légère augmentation (16,4% contre 16,3% en 2021) à taux constants, pour un chiffre d'affaires annuel de près de 1,22 milliard d'euros, en progression de 14,3% (+9,6% hors impact favorable des taux de change).



Pour 2023, Virbac anticipe une marge opérationnelle courante ajustée entre 13 et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants estimée, à ce stade, entre 4 et 6%.



Par ailleurs, il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,32 euro par action au titre de l'exercice 2022, en évolution par rapport à 1,25 euro en 2021.





