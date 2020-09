Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : hausse de +51% du résultat net courant au S1 Cercle Finance • 16/09/2020 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le groupe Virbac annonce ce soir, pour son premier semestre 2020, un chiffre d'affaires de 478,3 millions d'euros, en hausse de +3,1%. Le résultat opérationnel courant augmente pour sa part de +33,2%, et s'affiche à 79,1 millions d'euros. A 53,6 millions d'euros, le résultat net courant avance de +51%. 'Nous anticipons à ce stade un chiffre d'affaires qui pourrait se situer dans le haut de la fourchette, précédemment communiquée, de -3% à 0% sur l'année 2020 à périmètre réel (post cession de Sentinel) et à taux constants', indique le groupe.

