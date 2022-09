Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: hausse de 5% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Virbac publie un résultat net en hausse de 5,2% à 77,6 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, ainsi qu'une marge opérationnelle courante ajustée (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) à 18,6%, contre 18,5% sur la même période de 2021.



Le groupe de santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 616,4 millions d'euros, en progression de 16,4% (+12% en organique), aidé par un effet de base favorable d'un point lié aux nouveaux produits acquis à partir du deuxième trimestre 2021.



Virbac a l'intention d'affiner sa fourchette annuelle de croissance du CA (entre 5 et 10%) lors de son prochain point d'activité, et estime que sa MOC ajustée devrait se consolider autour de 15% à taux de change constants, en dépit des impacts de l'inflation.





