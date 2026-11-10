Virbac garde la confiance de TP ICAP Midcap

(Zonebourse.com) - TP ICAP Midcap réaffirme son conseil d'achat sur le spécialiste de la santé animale après les chiffres trimestriels publiés le 19 octobre. Le bureau salue la croissance et juge la valorisation attractive. Il maintient son objectif de 415 euros, soit un potentiel de hausse de 16% par rapport au cours de référence de 358 euros.

Dans une note d'analyse, TP ICAP Midcap salue la croissance de Virbac, portée surtout par les volumes et le mix produits. Le bureau juge aussi le groupe moins exposé au ralentissement américain que son concurrent Zoetis.

Virbac a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros au 3e trimestre, en hausse de 8,8% à périmètre et change constants. Sur neuf mois, les ventes ont atteint 1,168 milliard d'euros, en progression de 7,9% sur la même base. "Sur la base de cette solide trajectoire à neuf mois, nous visons avec confiance le haut de notre objectif de croissance annuelle du chiffre d'affaires, situé entre 5,5% et 7,5% à taux constants", déclarait Paul Martingell, directeur général, le 19 octobre dans le communiqué d'activité.

Des relais de croissance et une valorisation attractive

TP ICAP Midcap mise sur les gammes prioritaires "Supercharge", le déploiement de Thyronorm et les gains de productivité pour soutenir les ventes et améliorer la rentabilité.

Le bureau attend toutefois un ralentissement au 4e trimestre. Il cite des difficultés d'approvisionnement dans l'élevage américain et une demande moins soutenue de vaccins contre la fièvre catarrhale ovine en Europe. "Nous relevons nos estimations 2026 à 6,4% publié ( 7,4% en organique), avec une marge de ROC avant AAA de 16,8%", précise TP ICAP Midcap. Cette marge correspond au résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs acquis.

Le bureau d'études prévoit ainsi un chiffre d'affaires de 1,558 milliard d'euros en 2026 pour Virbac. Il juge le titre attractif : l'action se négocie à 17,2 fois le bénéfice attendu cette année, contre 19,2 fois en moyenne sur cinq ans. Cette décote et les perspectives de croissance soutiennent son conseil d'achat, assorti d'un objectif de cours de 415 euros.Le 20 octobre dernier, Jefferies avait maintenu son conseil " conserver " avec un objectif de cours de 360 euros, soit un potentiel de hausse de 7 %. Stifel recommandait pour sa part l'achat, avec une cible de 440 euros, laissant entrevoir une progression de 30,6 %. Ces potentiels étaient calculés sur la base du cours de l'époque.

Après 45 minutes de cotations mardi, l'action Virbac reculait de 0,98 %%, à 354,50 EUR.

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