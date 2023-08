Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : 'gap' sous 271E, vise le comblement du 'gap' à 254E information fournie par Cercle Finance • 21/08/2023 à 12:29









(CercleFinance.com) - La lourdeur est de retour sur Virbac qui ouvre un 'gap' de rupture (support des 271,5E du 3 août pulvérisé) sous 271E: le titre vise le comblement du 'gap' resté béant à 254E depuis le 18 juillet, et peut-être le retracement du support des 241E du 4 juillet.





Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris -5.50%