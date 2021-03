Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac : 'gap' au-dessus de 208,5E, s'envole vers 225E Cercle Finance • 02/03/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Virbac a préservé le support des 200E (des 14 et 30 octobre 2020) : le titre a effectué un dernier le 26/02 avant d'ouvrir un 'gap' au-dessus de 208,5E, et de s'envoler vers 225E, retraçant son zénith de la mi-février. Le prochain objectif pourrait se situer vers 240E, ce qui permettrait d'écarter le scénario d'une tête/épaules sous 225/250/225E.

Valeurs associées VIRBAC Euronext Paris +7.97%